ونقلت قناة (إن دى تى فى) الهندية عن قاضي المقاطعة براناف كومار قوله إنه تم انتشال جثتين لرجل يبلغ من العمر 40 عاما وطفل "4 أعوام" من مياه النهر، مشيرا إلى أن عمليات البحث مستمرة للعثور على باقي المفقودين التسعة.

كان 11 شخصا، معظمهم أطفال فى سن المدرسة ونساء، قد فقدوا إثر انقلاب قارب كان يقل نحو 30 شخصا صباح أمس الخميس. فيما تمكنت السلطات من إنقاذ 20 شخصا بعد وقوع الحادث.