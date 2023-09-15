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التحالف الوطنى يوزع مستلزمات مدرسية وملابس لأهالى مدينة سمسطا ضمن "أسبوع الخير"

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:34 م
التحالف الوطنى يوزع مستلزمات مدرسية وملابس لأهالى مدينة سمسطا ضمن "أسبوع الخير" التحالف الوطنى للعمل الاهلى
كتب محمد شعلان

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مع اقتراب بداية العام الدراسي الجديد، قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتنظيم فعاليات "أسبوع الخير" بمحافظة بني يوسف، حيث تم توزيع ألف شنطة مدرسية بالإضافة الى 1000 جاكت لأهالي مركز ومدينة سمسطا  ببني سويف.


وقالت مي أبو هشيمة أمين مجلس أمناء مؤسسة أبو هشيمة الخير، إنهم قدموا إلى مدينة سمسطا من أجل توزيع الشنطة والأدوات المدرسية بمناسبة العام الدراسي الجديد.

كما أكد هشام أحمد عضو مؤسسة أبو هشيمة، أن دورهم الوقوف مع الموطانين الأكثر احتياجا ودعمهم مع دخول المدارس واقتراب فصل الشتاء.

وجرى تسليم المستلزمات المدرسية وسط حضور عدد كبير من المستفيدين، كما أجريت لقاءات مع الأهالي المستفيدين الذي وجهوا الشكر للرئيس السيسي والتحالف الوطني للعمل الأهلي على دعمهم.


بني سويف

التحالف الوطني

العمل الأهلي

مدينة سمسطا

توزيع شنط مدرسية



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