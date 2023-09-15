اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الإسكان: تسليم أول رخصة بناء بمنطقة السلام فى الشروق ودراسة باقى الطلبات

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 11:46 ص
الإسكان: تسليم أول رخصة بناء بمنطقة السلام فى الشروق ودراسة باقى الطلبات نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يسلم أول رخصة بناء بمنطقة السلام
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلم المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، أول رخصة بناء بمنطقة السلام بامتداد مدينة الشروق، كنتيجة ختامية لأعمال التقنين، حيث سبق تلك الخطوة سلسلة من الدراسات من خلال اللجان المختصة لتقنين قطع الأراضي محل البحث، وجارٍ دراسة باقي الطلبات تمهيدًا لاستخراج باقي الرخص، وذلك لوضع المناطق المضافة في نطاقها القانوني للوصول بالصورة العمرانية التي تستهدفها الهيئة للقضاء على كافة مظاهر العشوائية، تنفيذا  لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 
 
وفي ذات السياق، قال المهندس عبد المطلب ممدوح، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كانت قد اعتمدت آليات وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، وسيتم اعتماد إجراءات التقنين مع المواطنين المعتمد طلباتهم من اللجنة الرئيسية، وهو ما تم بالفعل مع الرخصة الأولى.
 
من جانبه، قال المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن مناطق الامتداد بمدينة الشروق تضم: الرابية، والسلام، وجينيفا، وطيبة، ومزارع الدواجن، بمساحة تقريبية 4700 فدان، مشيراً إلى أن جهاز المدينة قام بعمل المخططات التفصيلية لتلك المناطق، وكذلك البدء في أعمال تنفيذ الطرق بمنطقة الرابية، وجار طرح أعمال المرافق بالمنطقة، وكذلك جار البدء في إجراءات طرح أعمال الطرق والمرافق بمنطقة السلام وجينيفا.
 
 

بمدينة الشروق

رخصة بناء

طلبات تقنين الاراضى

وزارة الاسكان



الموضوعات المتعلقة

الإسكان: الانتهاء من تنفيذ أحدث مشروعات الطرق بمدينة الشروق

الأحد، 10 سبتمبر 2023 10:25 ص

جهاز مدينة الشروق يعلن خطة طوارئ لتجهيز غرف الأمطار استعدادا لفصل الشتاء

الجمعة، 08 سبتمبر 2023 06:00 ص

"حياة كريمة": سيدة مدينة الشروق متسولة وليست مريضة سرطان (تحديث)

الثلاثاء، 08 أغسطس 2023 06:04 م

الإسكان: لقاءات مع ممثلى المناطق المضافة لمدينتى الشروق وسفنكس الجديدة

السبت، 22 يوليو 2023 10:36 ص

وزير الإسكان يتفقد أعمال الطرق الجارى تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة الشروق

الخميس، 13 يوليو 2023 02:15 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة