الأقصر تنهى 92% من مشروع محور سمير فرج والتشغيل التجريبى بأكتوبر

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة الزينية شمال الأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروع محور سمير فرج بالأقصر، والذي يتم تنفيذه ضمن خطة تطوير الطرق وحركة النقل بالمحافظة، حيث تساهم المحاور التنموية الجديدة فى ربطها بشكل جيد بطرق النقل الواصلة إلى المناطق الأثرية فى الأقصر وبالطرق والمحاور الجديدة في الصعيد، وبلغت نسبة التنفيذ للمحور 92%.

ومن جانبه يقول العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه جارى العمل بمحور اللواء دكتور سمير فرج والذى يربط بين الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوي الغربى، بإشراف وتمويل وزارة النقل والطرق وتنفيذ إدارة المهندسين العسكريين، حيث بلغت نسبة التنفيذ 92 % ومن المتوقع التشغيل التجريبي للمشروع خلال شهر أكتوبر القادم.

ويضيف رئيس مركز ومدينة الزينية، لـ"اليوم السابع"، أن مشروع محور شمال الأقصر، يشمل تنفيذ أكثر من 17 منشأة صناعية تضم طرق وكباري منها 10 كباري علوية بالإضافة إلى عدد 5 كوبرى سطحى في منطقة تقاطع المحور مع ترعة اصفون وواحد نفق بمنطقة السناينة بالقرنة، حيث تم الانتهاء من معظم الأعمال ويجرى العمل حاليا فى الكوبرى العلوى الذى يمر فوق نهر النيل، بالإضافة إلى الأعمال الإنشائية الخاصة بالطريق فى منطقة شمال الأقصر بعرض 60 مترا ليربط بين الطريق الصحراوى الشرقى حتى كوبرى النيل من الناحية الشرقية، موضحاً أن الكباري التي يتم انشاؤها وهي 10 كباري علوية، والتى تشمل:- (كوبري تقاطع قنا القصير، وكوبري البني، وكوبري يسى، وكوبري الكرنك ، وكوبري نجع الـ 600، و كوبري السكة الحديد، وكوبري العوايدة، و كوبري نجع الحمادين، وكوبري الزينية شرق النيل، وكوبري النيل)، حيث أن المشروع مقسم 3 قطاعات شرقي وغربي وكوبري المجري المائي، ويوجد 4 كباري سطحية وهي كوبري ترعة الكلابية، وكوبري جنابية الكرنك الغربية، و2 كوبري للربط مع الطريق الزراعي الغربي بأصفون، كما يتم تنفيذ أعمال تغطية لترع ومصارف منها مشروع 5 بربخ سيول، ومشروع تغطية ترعة الكرنك الشرقية، وتغطية ترعة جودة، وتغطية مصرف الحبيل، وتغطية جنابية الكرنك الشرقية.