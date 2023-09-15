اعرف أول برنامج فى مصر والدول العربية يجمع بين نظم المعلومات والسياسات العامة

أعلنت كلية التجارة بجامعة أسيوط، عن فتح باب القبول في برنامج "نظم معلومات السياسات العامة PPIS"، والذى يعد أول برنامج متخصص من نوعه في مصر والدول العربية يجمع بين نظم المعلومات (البرمجة ) والسياسات العامة والإدارة العامة.
وفي هذه النقاط نبين تعريف كامل بالبرنامج
- برنامج نظم معلومات السياسات العامة PPIS يعد خريجا متميزا قادرا على العمل في مجال البرمجة ،ونظم المعلومات ،والذكاء الاصطناعي في كافة المؤسسات، والمصالح العامة، والخاصة،يعتمد خلال فترة تدريسه على نظام الساعات المعتمدة
- يقدم البرنامج فرص كبيرة للإنضمام إلى مؤسسات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمصرفي.
- البرنامج يضم نخبة متميزة من أساتذة العلوم السياسية، والسياسات العامة، والمحاسبية، والاقتصادية، وإدارة الأعمال، والإحصاء، والحاسبات والمعلومات، والهندسة
- تم الاستعانة بعدد من الخبراء المتميزين فى مجال نظم معلومات؛ للتدريس فى بعض المقررات التى تشتمل على الذكاء الاصطناعى، البيانات الضخمة، والتنقيب عن البيانات وتحليلها
- البرنامج يوفر للخريجين العديد من فرص العمل فى الوزارات الحكومية مثل: وزارة التجارة، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والصناعة، ووزارة الاستثمار، وهيئة قناة السويس
- يوفر البرنامج فرص عمل في الوزارات الخدمية والتنمية المحلية والإدارة، ووزارة النقل والمواصلات، والصحة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك والمؤسسات المالية، ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للاستثمار، وغرف التجارة وشركات القطاع العام والخاص، وشركات الاستثمار، والشركات المالية والاقتصادية، والبورصات والأسواق المالية،
- البرنامج يوفر أيضا وظائف العمل الدبلوماسي في وزارة الخارجية، والعمل القنصلي، وأقسام التحليل السياسي، والسياسات العامة في مراكز الفكر ، ومركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ووسائل الإعلام المرئية والمكتوبة والمواقع الإلكترونية الإخبارية.
- مدة الدراسة في برنامج "نظم معلومات السياسات العامة PPIS" لا تقل عن أربع سنوات دراسية؛ حتى يستطيع الطالب الحصول على درجة البكالوريوس في PPIS .
- من شروط القبول بالبرنامج، أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة، أو إحدى الشهادات العربية والأجنبية المعادلة لها، وذلك فى نفس العام الدراسى للقبول، وأن يكون الطالب مقبولاً بكلية التجارة عن طريق مكتب التنسيق، أو تم قبوله بكلية أخرى مناظرة أو غير مناظرة، مع استيفاء الحد الأدنى للقبول بالكلية، فضلاً عن تحديد درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة حسب قرار التنسيق الداخلى للكلية .
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