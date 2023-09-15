احذر البناء المخالف.. تعرف كيف ترصد المتغيرات المكانية بأسيوط التعديات والمخالفات البنائية

أسيوط-هيثم البدرى

تواصل الأجهزة التنفيذية ب محافظة أسيوط ، متابعة آليات وسير العمل بمنظومة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، التي تقوم برصد أي متغيرات بنائية أو زراعية أو تعديات بأي شكل من أشكال صور التعدي بقرى ومراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء ، بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالتعاون مع الجهات المعنية لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها .

ونتعرف في هذه النقاط علي منظومة التغيرات المكانية وكيف ترصد مخالفات البناء

1- تعد منظومة التغيرات المكانية واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية

‏2- تساعد المنظومة علي الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة

3- ترصد منظومة التغيرات المكانية التعديات ومخالفات البناء من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها.

4- يتم التنسيق الكامل بين مسئولي وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات من رؤساء المراكز والمتابعة الميدانية والوحدات المحلية وحماية الأراضي والزراعة والجهات الأمنية وغيرها لإزالة أي تعدي يحدث على الأراضي الزراعية

5- يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الأرض الزراعية وأراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الشعب وحق الدولة

6- تعمل منظومة المتغيرات المكانية بتقنية إلتقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض 7- يتم ربط المنظومة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط

8-تهدف المنظومة الي متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات

9- يتم توجيه كافة أجهزة الدولة في كل مراكز المحافظة علي المخالفة وإزالتها في المهد مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها.