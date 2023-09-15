إخلاء 11عقارا في محيط عقار كرموز المنهار بالإسكندرية وميل عقار آخر

الإسكندرية -أحمد الزغبي

أعلن حي غرب بمحافظة الإسكندرية ، إنهيار عقار بشارع المندرة بمنطقة كرموز نطاق الحي، وتم إخلاء 11 عقارا مجاروا للعقار المنهار دون إصابات بين المواطنين .

وقالت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب ، أنه فور انهيار أحد العقارات بمنطقة كرموز والمكون من 4طوابق وارضى بالمنطقة دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح,وواضحت أن العقار المنهار ،خالى من السكان وصادر له قرار هدم منذ عام 2016، وعقب انهيار العقار أدى إلى حدوث ميل شديد لعقار مجاور مكون من أرضى وتسع ادوار علوية مبنى دون ترخيص وصادر له قرار إزالة، ويقطن به خمس اسر، أنه تم إصدار قرار بإخلاء 11 عقار مجاورين إداريا من السكان دون المنقولات لحين هدم العقار المائل.

واضافت رئيس حي غرب ، أنه علي الفور تم إنزال السكان من العقارات دون المنقولات لخطورة الإقامة بالعقارات والحفاظ على حياتهم وجارى نقل الأسر إلى أحد المدارس بالمنطقة وتقديم لهم الرعاية الكاملة.

وكان قد تلقت غرفة عمليات حى غرب بمحافظة الإسكندرية برئاسة المهندسة سحر شعبان بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة كرموز بالأسكندرية دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح، على الفور انتقلت الاجهزة التنفيذية والأمنية للمنطقة ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين اسفل العقار حفاظا علي حياة المواطنين وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.