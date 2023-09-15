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أستاذ بمعهد البحوث الفلكية: الزلازل ليس لها علاقة بالتغيرات المناخية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:24 م
أستاذ بمعهد البحوث الفلكية: الزلازل ليس لها علاقة بالتغيرات المناخية زلزال المغرب
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور صالح الحديدى، أستاذ الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد يوميا يسجل نشاط زلزالي، مضيفا أن شمال البحر الأحمر وخليج العقبة والسويس وقبرص واليونان أماكن تؤثر على مصر في الزلزال، ولكن بسيطه.
 
وأضاف أستاذ الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، أن الزلازل ليس له علاقة بالتغيرات المناخية. 
 
وتابع أستاذ الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: "مصر تسجل زلزال في المعدل الطبيعى، وعند الزيادة المعدل الطبيعى يتم أخذ الحذر وتنبيه المختصين للحذر منه والاستعداد له".

القومى للبحوث الفلكية

التغيرات المناخية

برنامج التاسعة

الزلزال



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