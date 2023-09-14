89 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق

أيد قراء اليوم السابع تكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق ، حيث أجاب 89 % بـ"نعم" على استطلاع للرأي طرحه الموقع تحت عنوان" هل تؤيد تكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق؟".

وأجاب 11 % من القراء على استطلاع الرأي بـ"لا".