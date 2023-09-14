اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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89 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق

الخميس، 14 سبتمبر 2023 09:38 ص
89 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق استطلاع اليوم السابع

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أيد قراء اليوم السابع تكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق ، حيث أجاب 89 % بـ"نعم" على استطلاع للرأي طرحه الموقع تحت عنوان" هل تؤيد تكثيف حملات رفع تعديات المقاهى على حرم الطريق؟".

وأجاب 11 % من القراء على استطلاع الرأي بـ"لا".

 

 

 

 


قراء اليوم السابع

رفع تعديات المقاهى

رفع التعديات عن حرم الطريق

استطلاع اليوم السابع




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