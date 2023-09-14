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مياه بني سويف: استطلاع رأي العملاء بمركز ناصر عن مدى جودة الخدمة المقدمة

الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:14 ص
مياه بني سويف: استطلاع رأي العملاء بمركز ناصر عن مدى جودة الخدمة المقدمة استطلاع ميداني لمعرفة آراء المواطنين
بنى سويف هانى فتحى

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أجرى فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إستطلاع ميداني لمعرفة آراء المواطنين بمركز ناصر ببني سويف حول جودة الخدمات التى تقدمها الشركة على مستوي قطاعتها، ومعرفة ما إذا كان هناك أي شكاوي أو استفسارات للوصول إلى أكبر فئة من العملاء لتغطية أوسع نطاق لضمان استدامة الخدمة وجودة المياه، تنفيذاً لتوجيهات المهندسه دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، باستمرار إدارة التوعية بعمل استقصاء رأي ميداني لمعرفة رأي المواطنين عن جودة خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي المقدمة.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تقوم الشركة بإستقبال شكاوي المواطنين علي مدار 24 ساعة من خلال الأتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبيل أو من خلال رقم 01272021558 ، كما يمكنكم التواصل مع الشركة عن طريق الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف.
 
 

 

 


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