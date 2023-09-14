مياه بني سويف: استطلاع رأي العملاء بمركز ناصر عن مدى جودة الخدمة المقدمة

بنى سويف هانى فتحى

أجرى فريق التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إستطلاع ميداني لمعرفة آراء المواطنين بمركز ناصر ببني سويف حول جودة الخدمات التى تقدمها الشركة على مستوي قطاعتها، ومعرفة ما إذا كان هناك أي شكاوي أو استفسارات للوصول إلى أكبر فئة من العملاء لتغطية أوسع نطاق لضمان استدامة الخدمة وجودة المياه، تنفيذاً لتوجيهات المهندسه دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، باستمرار إدارة التوعية بعمل استقصاء رأي ميداني لمعرفة رأي المواطنين عن جودة خدمات مياه الشرب و الصرف الصحي المقدمة.