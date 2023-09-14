مشروعات الممشى السياحى بإدفو وأسوان وأبو سمبل.. ترتقى بالمدن السياحية

أسوان- صلاح المسن

تنفذ الدولة المصرية، العديد من المشاريع بقطاع البنية الأساسية والسياحة والآثار، منها مشاريع الممشى السياحي.. التى تنفذ بمدن إدفو وأسوان وابو سمبل.. مشاريع ترتقى بالمدن السياحيةبالمواقع السياحية، وتأهيلها لتكون فى أبهى صورها لاستقبال ضيوفها وزائريها من مختلف دول العالم وخلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة وتحقق السيولة المرورية، ومعدلات الأمان لحركة الأفواج السياحية الوافدة.

ويتم ذلك فق رؤية واستراتيجية الدولة المصرية، لبناء الجمهورية الجديدة من خلال المشروعات القومية التى يتم تنفيذها فى كل شبر على ارض مصر.

ففى مدينة إدفو شمال محافظة أسوان، تم استكمال المرحلة الثانية لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو.

و الممشى السياحى لمدينة إدفو، بمحافظة أسوان، المطل على نهر النيل، وتطوير الواجهة النيلية لمدينة إدفو، من أفضل المواقع على مستوى المدينة، حيث يعد متنفسًا ومتنزها جديدًا لاهالى وراود المدينة والسياح زوار الفنادق العامة، وتساهم الأعمال فى تسيير الحركة المرورية وخدمة الحركة السياحية وكونهامتنفساحضاريا للأهالى والزائرين فضلا عن أنها تستخدم للاستراحة ولقضاء، اوقات سعيدة للراحة والانتظار وليشعر المواطن بما تقدمه له الدولة المصريةمن مشروعات فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

ومشروع تطوير كورنيش النيل بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان بطول 2 كيلو متر تم الإنتهاء منه بالكامل والتشطيبات النهائية والمتمثلة فى تركيب المقاعد والبرجولات ودهان الأسوار.

ويضُم الممشى السياحى لمدينة إدفو، المظلات الموزعة بطول الممشى، بجانب الأشجار والإضاءة المميزة والإضاءة الحديثة والانترلوك. وأعمال التطوير تشمل إقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكن للمواطنين رؤية النيل مباشرة وكذلك تم تطوير سور الممشى. وأعمدة الإضاءة بالممشى السياحى تحمل الطابع الديكورى التراثى، وكذلك كراسى الجلوس.

وفى مدينة ابو سمبل السياحية جنوب محافظة أسوان، حيث تجرى الأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 35 %، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعمًا من وزارة السياحة والآثار، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

والممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية، مقرر أن يشتمل على إنشاء التكاسى والإنترولوك، مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات، وقاعدة الديكور للأعمدة، وكذا أحواض الزهور المضيئة، فضلًا عن تصميم شاهد مجسم على شكل زهرة اللوتس، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالميادين والشوارع المختلفة لتحقيق المظهر الجمالى الذى يليق بهذه المدينة السياحية العريقة، ومن المقرر، إضافة برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة جراج السيارات على مساحة 2000 م2، وإنشاء كافية ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين بإختلاف ومرتادى الممشى السياحى، وعمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم من القادرين بإختلاف لإستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الإنتهاء منه فى ثوبه الجديد.

ففى مدينة أسوان، فقد تم افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان.ومشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة أسوان، يندرج ضمن الخطة المرحلية والرؤية المتكاملة لإضفاء الشكل الجمالى والحضارى لعروس المشاتى.

وأصبح ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم، مكانًا جاذبا المواطنين، ومشروع ممشى أهل مصر هو أكبر مشروع لتطوير الكورنيش منذ إنشائه فى عام 1964،و المرحلة الأولى لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ضمن المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وذلك بدءًا من حديقة فريال بمدينة أسوان، وحتى مسجد النصر بطول 1.5 كيلو متر، من إجمالى 4 كيلو مترات مستهدف نهوهم بالكامل مرحليًا بنهاية العام الجارى، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بطول 9 كيلو مترات.

وتم افتتاح مرحلة من ممشى أهل مصر يونيو الماضى مما أتاح الفرصة للتنزه لمواطنى محافظة أسوان، وزائريها من المصريين والأفواج السياحية، وشهدت هذه المرحلة تركيب 27 عامود إنارة ديكورى فى القطاع الجنوبى من حديقة فريال إلى مسجد النصر، مع إزالة الأعمدة القديمة، وإعادة تثبيت السور بالأماكن المطلوبة، ودهانه باللون الذهبى، وأيضًا تركيب وتلميع الهوية البصرية لحليات الرخام للجرانيت أسفل السور الكريتال، وكذا تركيب الأكسسوارات الكهربائية للبرجولات، فيما تم توزيع وتثبيت سلات المهملات، وفى القطاع الأوسط من مسجد النصر وحتى مول بلازا، فتمت أعمال الإزالات للأرضيات القديمة وفك البرجولات والمقاعد القديمة، مع تركيب البلدورة والأرضيات الجرانيت، والتأسيس لأعمال الكهرباء، فى حين جارى الإنتهاء من أعمال صب قواعد أعمدة الإنارة بالقطاع الشمالى، وإنهاء الملاحظات من نادى كيما إلى عمارات سما أسوان، وتم الإنتهاء من أعمال دهانات بلدورات أحواض الزراعة فى الجزيرة الوسطى من نادى كيما حتى حديقة فريال مع قص وتهذيب النباتات المزروعة بالأحواض، وفى نفس المشروع تم الإنتهاء من صب سقف المحلات والمطاعم والحائط الساند بإجمالى 50 محل وبازار وكافتريا ومطعم بالمستوى الثانى، وعمل برجولات خشبية فوق سقف المحلات، وجارى كذلك الإنتهاء من أعمال الخوازيق المائية فى المستوى الثالث لتركيب الممشى الزجاجى.

ومشروع ممشى أهل مصر، يشمل تطوير وتجميل وتوسعة طريقى الكورنيش القديم والجديد بطول 13 كيلو متر وهذا المشروع يعتبر نقلة حضارية لمدينة أسوان القديمة وربطها بمدينة أسوان الجديدة، وخاصة أنه يضم تنفيذ مشروع تطوير الكورنيش القديم بطول 4 كيلو متر.

وتجدر الاشارة، إلى أن المستوى الثانى لممشى أهل مصر، سيضم 48 محل وكافتيريا وبازار، علاوة على 2 مطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، وكذلك تكثيف التشجير والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقًا للكود المصرى، فضلًا عن تحويل تراكى البواخر السياحية والشراع ومراكب الماتور إلى مراسى الكورنيش الجديد لإفساح المجال أمام المواطنين والزائرين للإستمتاع بالبانوراما الجمالية وسحر الطبيعة لنيل أسوان.

وروعى توفير كافة معايير الأمان للمشى الزجاجى، الذى سيتم تركيبه فى المستوى الثالث لمشروع ممشى أهل مصر، وتلافى أى ملاحظات ظهرت فى مشروعات مماثلة من قبل داخل وخارج مصر، مع تقليل المساحات الممنوحة لموقع العمل فى المستويين الثانى والثالث لمشروع ممشى أهل مصر، على كورنيش النيل لتحقيق الإنسايبية فى الحركة المرورية للمركبات، وأيضًا حركة المشاة، مع تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

وممشى أهل مصر، يتكون من ثلاثة مستويات، فالمستوى الأول من ممشى أهل مصر تم نهوه، مع إنهاء المستويين الثانى والثالث بنهاية العام الحالى

وتتواصل الأعمال بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد بمدينة أسوان، والذى يقوم بتنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بطول 9 كيلو متر، وبنسبة تنفيذ بلغت 75 %، ويشمل عمل حوائط سانده بطول 4 كيلو متر، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 متر.



























