محافظ بورسعيد يهنئ العاملين بالأمن والنظافة بقرب حلول المولد النبوى الشريف

بورسعيد - محمد عزام

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم الخميس، بالعاملين بإدارات الأمن والنظافة، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها محافظ بورسعيد مع العاملين بإدارات النظافة والأمن، قبل المناسبات والأعياد دائما لتهنئتهم، جاء ذلك بحضور اللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد التهنئة للعاملين بإدارات الأمن والنظافة، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، أعاده الله على الامتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات ، متمنيا لمصر و شعبها دوام الاستقرار والتنمية، كما وجه محافظ بورسعيد رسالة للعمال بضرورة شكر الله على دوام نعم الاستقرار والأمان على أسرنا ومصرنا الحبيبة، موجها الشكر والتقدير للعاملين بإدارت النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

وشدد اللواء عادل الغضبان على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية و زعزعة استقرار الوطن، لافتا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يوجه دائما بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة، مؤكدا أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة، موجها بالتصدى لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، و دعم جهود الدولة المتواصلة في كافة الاتجاهات.

وأشار محافظ بورسعيد أن الأسرة المصرية يقع على عاتقها دور كبير في دعم جهود الدولة ، وتربية و تنشئة الأبناء و إعداد جيل قادر على بناء المستقبل، مؤكدا على أهمية دور عامل النظافة، والذى يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضارى و المشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتى تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مشددا على تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.