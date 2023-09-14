محافظ بورسعيد يعلن بدء انطلاق "المبادرة الرياضية" لتأهيل الموهوبين

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن بدء انطلاق "المبادرة الرياضية لتأهيل الموهوبين"، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم، ومديرية الصحة ومديرية الشباب والرياضة وجامعة بورسعيد "كلية الطب وكلية التربية الرياضية"، وهيئة الرعاية الصحية، والتى تستهدف الكشف على 900 طالب كعينة عشوائية طبيا ورياضيا فى المرحلة العمرية من 6 لـ8 صفوف أولى، بهدف اكتشاف وتأهيل الموهوبين.

وأشار المحافظ إلى أن المباردة تستهدف فى مرحلتها الأولى 1000 طفل من تلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائى، حيث تم اختيار العينة العشوائية بمعرفة مديرية التربية والتعليم، وسيتم إجراء الكشف الطبي علي العينة العشوائية بمعدل 100 طفل يوميا علي الأقل، ويتم الكشف الطبي بمعرفة مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية وكلية الطب.

جدير بالذكر أن الكشف يشمل "العيون - الباطنة - الأسنان - القلب - الصدر"، و يبدأ فريق عمل مديرية الشباب والرياضة عقب الكشف الطبي مباشرة إذا كان الطالب لائق طبيا، حيث يخضع الطالب لاختبارات 8 طبقا للاستمارة المرفقة ، وستضم لجنة من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية ببورفؤاد و يعقب الاختبارات ترشيح الطالب للانضمام إلي لعبة فردية أو جماعية طبقا لنتيجة الاختبار الرياضى.

وانطلقت الاختبارات اليوم الخميس الموافق 14 سبتمبر وتستمر لمدة 10 أيام تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ومتابعة مباشرة من المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، حيث يحضر الطالب مع ولي الأمر الساعة 8 صباحا بالزي الرياضى.

وتم الاتفاق بين فرق الشباب والرياضة والصحة كلية التربية الرياضية علي أن يقوم وكيل مديرية الشباب والرياضة بتسليم استماراتي الإختبارات إلي الدكتور مدير الصحة أو من يفوضه مع نهاية كل يوم ليقوم بإدخال البيانات والنتائج وتفريغ الاستمارات علي الأبلكيشن مرئيا طبقا لكلمة السر بالنسبة لأعضاء اللجنة العليا.