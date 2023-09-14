كيف دعمت الأقصر قطاع الكهرباء بـ104 ملايين جنيه لإحلال وتجديد شبكات الجهد؟

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى قطاع الكهرباء لدعم المواطنين برعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تنفيذ استثمارات يزيد قدرها عن 104 ملايين جنيه، وذلك لمد وتدعيم شبكات المحافظة ومعدات إنارة وكشافات موفرة مزودة بديمر للتحكم في الجهد وترشيد الاستهلاك وصيانة محولات، كما تم عمل اضاءة تجميلية لطريق المطار.

وشملت أعمال قطاع توزيع كهرباء الأقصر، العمل فى إحلال محول عبيد لبيب (بالزينية) تكبير قدرة من 100 ك.ف إلى 200 ك.ف مع تغيير وصلات متهالكة بمدينة الزينية بطول 2000م، ومعالجة نقاط الضعف بالجهد المتوسط بمدينة إسنا بطول 1000 متر، وإحلال محول نجع عليو (غرب الأقصر) تكبير قدرة من 100 ك.ف إلى 200 ك.ف، وإحلال شبكات جهد منخفض بالكرنك والمنشاة العمارى ونجع السمان والقباحى ونجع الخطبا فتم إحلال عدد 160 عمود جهد منخفض وشد موصلات جديدة معزولة، وإحلال شبكات جهد منخفض بالعديسات قبلى وبحرى (بالطود) إحلال عدد 160 عمود جهد منخفض وشد موصلات جديدة معزولة، وإحلال شبكات جهد منخفض بمدينة الطود إحلال عدد 140 عمود جهد منخفض وشد موصلات جديدة معزولة، وإحلال شبكات جهد منخفض بقرية النوبة بالطود إحلال عدد 40 عمود جهد منخفض وشد موصلات جديدة معزولة.

كما تم العمل على تركيب كاميرات مراقبة بخطوط سير الحافلات السياحية (مرحلة ثانية)، وجارى العمل بتركيب عدد 352 نقطة بعدد 745 كاميرا وتركيب خطوط فايبر بمعرفة الشركة المصرية للإتصالات، وتركيب مهمات كهرباء بمعرفة المحافظة، ومبنى البث للكاميرات بمديرية الأمن، وذلك ضمن تنفيذ منظومة مراقبة تضم المحافظات التالية:- (جنوب سيناء – البحر الأحمر – الأقصر – أسوان واستكمال محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية)، وذلك بتنفيذ شركة البصريات (إحدى شركات مشروعات الخدمة الوطنية ) ونسبة التنفيذ 95 % بالنسبة لتركيب كاميرات الأقصر حتى الآن.