"رياضة الأقصر" تستقبل وفد مكتب الوكالة الكورية لبحث التعاون فى التايكوندو

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفد مسئولي مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( KOICA)، لبحث التعاون فى التايكوندو وانتشار اللعبة فى صعيد مصر.

وضم وفد مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي خلال الزيارة للأقصر، "ليم هيو جين" مدير البرنامج، وميار طارق المترجم الخاص لمندوب السفارة الكورية، ويرافقهم أحمد عبدالفتاح رئيس فرع الأقصر للتايكوندو، والكابتن سامح حجاج مدير الجهاز الفني، والكابتن سمير سعد المدرب العام، وذلك في ضوء اجتماع المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، مع مسئولي مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي ( KOICA) مصر، والذي أسفر الاتفاق على استقدام خبراء من كوريا الجنوبية في التايكوندو لدعم فروع الإتحاد في مختلف المحافظات، والعمل على مواكبة خطة الإتحاد في السعي لانتشار التايكوندو في مصر وفي الصعيد خاصة.

وكان صلاح رشوان مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، قد افتتح فعاليات معرض المنتجات الحرفية واليدوية داخل نادى المدينة المنورة، والذي يعمل من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً يوميا.

ويضم المعرض بنادي المدينة المنورة منتجات حرفية ويدوية وجلود وإكسسوارات وأركت زجاج مرسوم، والذي تنظمه إدارة تمكين الشباب، حيث شارك في المعرض 30 مشاركًا، وتم عرض منتجاتهم من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية والحرفجية من محافظة الأقصر.



جانب من لقاء وفد مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي بالأقصر



رياضة الأقصر تستقبل وفد مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي