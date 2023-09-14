اليوم السابع
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الخميس، 14 سبتمبر 2023 06:23 ص
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رجل يشكو زوجته بعد 24 سنة زواج: "باعت عشرتنا ولاحقتنى بـ9 دعاوى حبس"

الخميس، 14 سبتمبر 2023 06:00 ص
رجل يشكو زوجته بعد 24 سنة زواج: "باعت عشرتنا ولاحقتنى بـ9 دعاوى حبس" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالإهمال في رعاية أبنائها وهجرها مسكن الزوجية والسفر برفقة شقيقتها ورفضها العودة رغم كل المحاولات الودية، ليؤكد الزوج:" عشت في جحيم بسبب تصرفاتها واستغلالها لي وسطوها علي أموالي، مما سبب لي الكثير من المشاكل، بخلاف ملاحقتها لي 9 دعاوي حبس".
 
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة:" زوجتي رغم توفيري لها مستوي لائق طوال سنوات زواجنا الـ 24 إلا أنها باعت عشرتنا، وفضلت المكوث برفقة شقيقتها خارج مصر وتركي وأبنائها، وساومتهم علي السفر برفقتها، لأعيش في عذاب بعد أن هجرتنا ورفضت العودة بخلاف سطوها علي مليون و480 ألف جنيه، لتدمر حياتنا الزوجية".
 
وأشار الزوج:" تسببت بإهمالها بتدمير زواجنا، وتركتني وأولادي في حالة نفسية سيئة، وأصبحت ملاحق بقضايا الحبس ومهدد بالسجن، لترد الجميل جزاء ما فعلته طوال سنوات زواجنا بملاحقتي بدعوي الطلاق والنفقات، وتتسبب لى بالأذى والضرر المادي والمعنوي".
 
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

محكمة الأسرة

قانون الأحوال الشخصية

الطلاق للضرر

عنف أسري

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