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رئيس الوزراء: تخفيضات من 20 إلى 50% فى جميع معارض "أهلا مدارس"

الخميس، 14 سبتمبر 2023 07:14 م
رئيس الوزراء: تخفيضات من 20 إلى 50% فى جميع معارض "أهلا مدارس" الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح معرض أهلا مدارس
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن السلع فى معارض أهلا مدارس تتراوح نسبة الخصم فيها ما بين 20 إلى 50%، موضحًا أن المنتجات عالية الجودة وبسعر مناسب.
 
وأضاف خلال افتتاح معرض أهلا مدارس الرئيسى بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر: "أسعار الأحذية والشنط والأدوات المدرسية في متناول الأسرة المصرية.. والمعارض فرصة للدولة تقول لتقديم سعر مناسب للمواطن في وقت التضخم العالمى". 
 
وتابع: "بقدم الشكر لاتحاد الغرف التجارية والعارضين على التخفيضات التى يتم تقديمها فى معارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية".
 
 
رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (1)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (2)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (3)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (4)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (5)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (6)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (7)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (8)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (9)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (10)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (11)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (12)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (13)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (14)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (15)
 

رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس (16)
 

 


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