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أبرزها عيدا الفطر والأضحى..

دليل الإجازات والأعياد الرسمية باليوم والتاريخ حتى نهاية العام الهجرى 1445

الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:30 ص
دليل الإجازات والأعياد الرسمية باليوم والتاريخ حتى نهاية العام الهجرى 1445 أعياد - احتفالات المصريين بالأعياد
كتب محمود راغب

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يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية قبل بداية كل عام ميلادى جديد،  خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .
 

وفيما يلى الأعياد والاجازات الرسمية فى جمهورية مصر العربية خلال العام الهجرى 1445 : 

 

- المولد النبوى الشريف : 

الأربعاء 12 ربيع الأول 
27 سبتمبر 2023

- عيد القوات المسلحة : 

الجمعة 21 ربيع الأول 
6 أكتوبر 2023 

- عيد النصر 1965:

السبت 10 جمادى  الأخرة 
23 ديسمبر 2023 

- عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين ":

الأحد 25 جمادى الأخرة
7 يناير 2024

- ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة :

الخميس 13 رجب 
25 يناير 2024 

- عيد تحرير طابا :

الثلاثاء 9 رمضان 
19 مارس 2024 

- عيد الفطر المبارك : 

الأربعاء غرة شوال 
10 أبريل 2024 

- عيد تحرير سيناء :

الخميس 16 شوال 
25 أبريل 2024 

- عيد العمال : 

الأربعاء 22 شوال 
1 مايو 2024 

- شم النسيم :

الإثنين 27 شوال 
6 مايو 2024 

- وقفة عيد الأضحى "وقفة عرفات":

السبت 9 ذو الحجة 
15 يونيه 2024 

- عيد الأضحى المبارك : 

الأحد 10 ذو الحجة 
16 يونيه 2024

- عيد الجلاء 1956: 

الثلاثاء 12 ذو الحجة 
18 يونيه 2024 

- ثورة 30 يونيه 2013 : 

الأحد 24 ذو الحجة
30 يونيه 2024 
 
 
 
 

الاعياد الرسميه

المناسبات الرسميه

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شم النسيم

الاعياد الرسميه بالعام الهجرى 1445 هجريا

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