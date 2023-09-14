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حريق مخزن مواد غذائية فى أبو النمرس.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده

الخميس، 14 سبتمبر 2023 10:40 م
حريق مخزن مواد غذائية فى أبو النمرس.. والحماية المدنية تتمكن من إخماده حريق - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية وكميات من الأخشاب في منطقة أبو النمرس، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى أبو النمرس ، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه .
 
 
ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة. 
 
 
 
 

حريق مخزن

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

سيارات الاطفاء

ابو النمرس



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