توقيع الكشف الطبى على 1499 مواطنا فى قافلة الأزهر بالشيخ زويد

شمال سيناء - محمد حسين

قال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، إنه خلال اليوم الأول لقافلة الأزهر الطبية التي يتم تنفيذها في مستشفي الشيخ زويد المركزي بشمال سيناء.

تم توقيع الكشف الطبي على 1499 مواطنًا في مختلف التخصصات الطبية وتقديم العلاج اللازم بالمجان. وأضاف صديق أنه بجانب الكشف الطبي تم اجراء فحص معملي لـعدد 102مواطنًا، إجراء 66 أشعة و69 سونار و80 تحليل معملي للمواطنين، بجانب تحويل ١٤حاله لاستكمال الفحص والعلاج في المستشفيات التابعة لجامعة الأزهر.

أشار صديق أن القافلة يجري تنفيذها طبقاً لتوجهات القيادة السياسية ضمن برنامج (حياة كريمة)، وتحت رعاية فضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الازهر، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء. بدوره قال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن القافلة تضم 10 تخصصات طبية وهي الـ "باطنة - مسالك - عظام - رمد - اطفال - جلدية - نساء وتوليد -انف واذن وحنجرة - جراحة عامة - جهاز هضمي"، حيث تستمر في عملها حتى مساء غد الجمعة.

وأشارت شام على مسئولة القافلة أن القافلة قامت أيضًا بعقد عدد من الندوات التوعية، بجانب توزيع مساعدات اجتماعية على الحالات الأشد احتياجا عبارة عن 1000 كرتونة مواد غذائية و1750 شنطة مدرسية و600 لعبة أطفال و1500 شنطة ملابس، وتوزيع كمية من الادوية على مختلف مستشفيات المحافظة، واجراء امتحانات محو الأمية.