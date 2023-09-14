اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنفيذ إحدى الأنشطة البحرية ضمن التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023

الخميس، 14 سبتمبر 2023 04:46 م
تنفيذ إحدى الأنشطة البحرية ضمن التدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 تدريبات النجم الساطع
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصرى الأمريكى المشترك (النجم الساطع 2023) إحدى الأنشطة التدريبية البحرية  ويشارك بالتدريب عدد (19) دولة بقوات وهم مصر والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والأردن وقطر والكويت وجزر القمر وفرنسا وإيطاليا واليونان وألمانيا وقبرص والمملكة المتحدة وبوركينافاسو وجنوب أفريقيا ومالاوى والكاميرون وباكستان والهند بالإضافة إلى مشاركة الشرطة المدنية المصرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، وكذا عدد (15) دول بصفة مراقب وهم البحرين والإمارات والسودان وتونس وعمان والمجر وبولندا ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية ورواندا وتنزانيا واليابان والبرازيل واستراليا.
 
حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التى يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية
بمنطقة التدريب ، كما شملت الأنشطة الدفاع ضد التهديدات الغير نمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة ، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطىء من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار الجوى والبحرى والإسقاط المظلى ، وتنفيذ قذف جوى ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات متعددة المهام  كما قامت عناصر القوات الجوية بأعمال التأمين الجوى وصد الهجوم المعادى ، ظهر خلال النشاط التدريبى المستوى الراقى الذى وصلت إليه القوات المشاركة من مختلف الدول ، والقدرة على إدارة مهمة مشتركة
بإحترافية عالية .
 
حضر تنفيذ المرحلة الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية واللواء أ ح خالد قناوى مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب وعدد من الملحقين العسكريين والإعلاميين .
 
 

القوات المسلحة

تدريب مشترك

انشطة تدريبة بحرية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسى يقدم التعازى فى ضحايا العاصفة دانيال.. يشكر القوات المسلحة للتنسيق مع الأشقاء فى ليبيا.. ويؤكد: نساهم في توفير معسكرات لمن فقدوا منازلهم.. و"الميسترال" قادرة على إدارة الأزمات دون أعباء (فيديو)

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:55 م

الرئيس السيسي: أشكر القوات المسلحة للتنسيق مع الأشقاء بليبيا والمغرب.. فيديو

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:09 م

توجيهات رئاسية.. رئيس أركان القوات المسلحة المصرية يصل ليبيا لتنسيق المساعدات

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 03:49 م

مصر تعلن الحداد ثلاثة أيام تضامنًا مع الأشقاء فى ليبيا والمغرب.. الرئيس السيسي يؤكد تضامن القاهرة الكامل ويوجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفورى والإغاثى جوًا وبحرًا للبلدين الشقيقين

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 11:08 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة