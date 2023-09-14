تطوير منطقة الطابية التاريخية بأسوان وربطها بشبكة المسارات السياحية.. صور

أسوان- صلاح المسن

تتواصل جهود الدولة المصرية لتطوير المناطق التاريخية وربطها بشبكة من المسارات السياحية المتنوعة ومحاور الحركة وتكوين مساحات خضراء.

وإحياء المناطق التراثية وربط المزارات الأثرية والسياحية والمقابر التاريخية، بهدف الحفاظ على التراث وتعزيزها سياحيًا، كذلك تعمل الدولة على المحافظة على الطابع المميز لتراث المناطق التاريخية، والقيمة الأثرية والمعمارية بها بما يتكامل مع الجهود التنموية فى جميع أنحاء الدولة المصرية.

ومشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بمدينة أسوان، يعد انعكاس لذلك كله، ويمثل إضافة كبيرة لمدينة أسوان، حيث تخضع المنطقة لأعمال تطوير غير مسبوقة، حيث تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا، بصَوْنِ المواقع والمنشآت الأثرية، وذات القيمة التاريخية، بحيث يتم إبراز الطابع الفريد والروح المعمارية الأصيلة لهذه المناطق، بالإضافة إلى زيادة المساحات الخضراء لتصبح مُتنفسًا للأهالى والمترددين عليها، وأن يتم تنفيذ كل ذلك فى إطارٍ متكاملٍ ومتسق مع الأعمال الجارية لتطوير المجتمعات المجاورة، على النحو الذى يحسن جودة الحياة، على صعيد مُختلف الأبعاد التنموية، سواء العمرانية والحضرية، أو الثقافية والسياحية.

حيث تم مراعاة كافة الجوانب الهندسية والتراثية والتاريخية والإنسانية لإخراج مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط المدينة بالشكل الحضارى والسياحى والجمالى الذى يتناسب مع القيمة التاريخية لمنطقة الطابية الأثرية ولمدينة أسوان كأحد مدن التراث العالمى لليونسكو، ومراعاة تصميم السلالم التاريخية وإضافة أحواض الزرع والتشجير، فضلًا عن نشر الرامبات الخاصة بذوى الهمم، وهو الذى يتم مراعاته فى مشروعات التطوير والتجميل الجارية على أرض أسوان.

علاوة على إسراع وتيرة العمل، وتكثيف أعداد العمالة حتى يتسنى نهو هذا المشروع الحيوى، وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجازه فى التوقيتات المحددة له لافتتاح المرحلة الأولى منه ضمن إحتفالات محافظة أسوان، بإنتصارات أكتوبر.

وإستهدف مشروع تطوير الطابية، خلق ساحات إنتظار وأكثر من باركنج للسيارات مع تحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية وهى شوارع شرق البندر والحدادين والشواربى الجديد وبشير بك، بالإضافة إلى فتح محور سنية طه، والذى سيربط بين شارعى بشير بك والحدادين بطول 500 متر، وبعرض 15 متر فى اتجاهين لتحقيق السيولة المرورية بوسط المدينة، فضلًا عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابى، إلى أن ذلك يتكامل مع تحويل الربوة المحيطة بالمسجد إلى لاندسكيب نموذجى بشكل جمالى وحضارى راقى على غرار حديقة الأزهر يضم بوابات وحدئق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات، ومشايات وبرجولات ومظلات، و2 قاعة للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالى، وبالتالى يصبح متنفس حيوى للمواطنين ومزار سياحى للزائرين، ومن المقرر أن يتبع تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى.

ويجرى نهو مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط مدينة أسوان، لتصبح المنطقة التاريخية بمثابة متحف مفتوح، للتنزه وتحقيق العوائد الإيجابية من إنجاز هذا المشروع الحيوى، فى التوقيتات الزمنية المحددة له، ويساهم تطويرمنطقة الطابية التاريخية بوسط مدينة أسوان فى تسهيل الحركة المرورية وتحقيق أكبر توسعة للشوارع المحيطة بمنطقة الطابية الأثرية، بمدينة أسوان، فضلًا عن ربطه بمشروع تطوير منطقة الصحابى، وهو الذى يتكامل مع تحويل منطقة الطابية التاريخية بوسط مدينة أسوان والحفاظ على الهوية البصرية لأسوان، وإلى لاندسكيب نموذجى بشكل جمالى وحضارى راقى يضم حدئق وأماكن ترفيهية مفتوحة للعائلات، ومشايات وبرجولات ومظلات، وقاعات للمناسبات لتوفير الخدمات الخاصة للأهالى، وأدرجت الدولة المصرية منطقة الطابية التاريخية بوسط مدينة أسوان، ضمن خطة التطوير التى تشمل المنطقة كاملة وليس مساحة مسجد بدر فقط، حتى تتناسب هذه المنطقة التاريخية مع السياحة الوافدة لأسوان باعتبارها مزار سياحى إسلامى وتاريخى.وبالتالى يصبح متنفس حيوى للمواطنين ومزار سياحى للزائرين.

وكما تم التشديد الالتزام بإنشاء بوابات حضارية لدخول الأفراد، وبوابات حضارية أخرى للسيارات، وتم التأكيد على أهمية توحيد دهان واجهات العمارات السكنية فى الجانب الشرقى، وكذا للمحلات التجاريةبشارع الشواربى الجديد بما يتماشى مع الشكل الجمالى المتكامل لتطوير منطقة الطابية التاريخية بوسط مدينة أسوان

كما سيتم أيضًا تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمسجد بدر بالطابية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتحويله إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى.

ومنطقة الطابية التاريخية الواقعة، وسط مدينة أسوان، من معالم محافظة أسوان، ومنطقة الطابية التاريخية وفيها مسجد بدر.

جدير بالذكر، أن مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية والأثرية يشمل إنشاء بوابات حضارية تشمل بوابة رئيسية، و4 بوابات فرعية، وأسوار، بجانب تطوير ورفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بمسجد بدر، بالإضافة إلى توسعة الشوارع المحيطة سواء الرئيسية أو الجانبية لخلق ساحات إنتظار مخططة للقضاء على الإختناق المرورى بوسط مدينة أسوان، فضلًا عن تطوير وتجميل وتشجير اللاند سكيب لربوة الطابية لتحويلها إلى مقصد سياحى ومتنفس جمالى وترفيهى للسائحين والزوار والمواطنين على الطراز الإسلامى تشمل مسطحات خضراء وأشجار ظل ونوافير مضاءه وبرجولات ومشايات ودار مناسبات.



تطوير منطقة الطابية التاريخية بأسوان (1)



تطوير منطقة الطابية التاريخية بأسوان (2)



تطوير منطقة الطابية التاريخية بأسوان (4)



تطوير منطقة الطابية التاريخية بأسوان (5)