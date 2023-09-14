اليوم السابع
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تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لتعذيبها ابنة زوجها المعاقة بالمقطم

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:12 م
تجديد حبس ربة منزل 15 يوما لتعذيبها ابنة زوجها المعاقة بالمقطم محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس ربة منزل، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تعذيب ابنة زوجها من ذوى الهمم الخاصة بالمقطم.
 
وأخلت النيابة العامة بجنوب القاهرة فى وقت سابق، سبيل موظف فى اتهامه بتعذيب ابنته من ذوى الهمم بمساعدة زوجته بمنطقة المقطم.
 
تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من سيدة تتهم طليقها وزوجته بتعذيب ابنتها (معاقة)، وعلى الفور انتقل رجال مباحث محل بلاغ تم صحة البلاغ، ليتم ضبط الأب لسماع أقواله فى بلاغ والدة الفتاة، وسرعة ضبط وإحضار زوجة الأب الهاربة.
 
واستمعت النيابة إلى أقوال الأب، والذي قال في التحقيقات، إنه لم يكن يعرف شيئا عن فيديو تعذيب الفتاة المعاقة، ولكنه تفاجأ بوجود فيديو تظهر فيه الفتاة مصابة في جسدها جراء بعض الحروق.
 
وأضاف الأب، إنه انفصل عن زوجته والدة الطفلة منذ حوالي 13 عاما، ولكنه احتفظ بتربية الفتاة معه، وترك طفليهما الآخرين مع والدتهما لتربيتهما، ثم تزوج من إحدى السيدات.
 
وأكمل الأب في التحقيقات، أنه يمتلك شركة تعمل في مجال النقل، وكان قد كتب بعض الممتلكات باسم ابنته المعاقة كي تكون سندا لها في الحياة، لأنها لا تستطيع العمل والإنفاق على نفسها، وكانت الحياة هادئة منذ الانفصال عن والدة الفتاة.
 
وأشار الأب خلال أقواله، أن زوجته الجديدة كانت تعتدي على الفتاة بالضرب، ولم يكن يعرف ذلك، حتى أنها في بعض المرات خلعت أسنانها، وعندما كنت أسالها كانت تقول إن الفتاة شقية، وأنها تضر نفسها كثيرا بسبب تصرفاتها.
 
 
 

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