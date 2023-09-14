وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر اليوم فى بيان اليوم الخميس، إنه تم "إطلاق سراح ستيفان جوليان"، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت الخارجية أعلنت الثلاثاء توقيف جوليان ودعت إلى الإفراج الفوري عنه، دون أن توضح ظروف توقيفه، وكان مصدر دبلوماسي أفاد الخميس بأنه تم إطلاق سراح جوليان مساء الأربعاء.

وجوليان هو ممثل لمصالح الفرنسيين المغتربين لدى السفارة والقنصليات الفرنسية في النيجر.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه العلاقات بين باريس ونيامي توترا كبيرا خاصة بعد الاطاحة بالرئيس المنتخب للنيجر محمد بازوم، في 26 يوليو الماضي.

وتعتبر باريس حتى الان أن بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد وترفض مطالب الجنود الذين أطاحوا به، فقد طالبوا بمغادرة سفير فرنسا من البلاد وقاموا بإلغاء عدد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس والتي تنشر 1500 جندي في النيجر في إطار حرب فرنسا ضد الارهاب في منطقة الساحل.