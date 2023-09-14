انقطاع الكهرباء فى كل أرجاء نيجيريا بسبب عطل فنى بالشبكة.. اعرف التفاصيل

وكالات

شهدت نيجيريا انقطاعا للتيار الكهربائى على مستوى البلاد، الخميس، بعد انهيار الشبكة الكهربائية بسبب عطل فني، حسبما أفادت شركات توزيع الكهرباء فى الدولة الواقعة بغرب إفريقيا، بحسب سكاى نيوز.

أثر الانقطاع على جميع ولايات نيجيريا الـ36 والعاصمة أبوجا، وانهارت الشبكة عدة مرات، ولم يكن من الواضح متى ستتم استعادة الطاقة الكهربائية.

وأصدرت شركة توزيع كهرباء "إينوجو"، التى تزود جنوب شرق نيجيريا بالكهرباء، بيانا أعلنت فيه انهيار "النظام بالكامل".

وقال المتحدث باسم الشركة إيميكا إيزيه: "بسبب هذا التطور، نحن غير قادرين على تقديم الخدمة لعملائنا".

ومثل هذه الانقطاعات فى الكهرباء شائعة فى نيجيريا التى تعانى من تداعى البنية التحتية للطاقة، ما يؤدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بشكل متكرر.

وقالت شركة كادونا لتوزيع الكهرباء، التى تزود أجزاء من شمال نيجيريا بالطاقة، فى بيان لها الخميس، إنه: "ستتم استعادة إمدادات الطاقة بمجرد عودة الشبكة الوطنية إلى العمل".

وتولد نيجيريا الغنية بالنفط، والفقيرة فى الطاقة، ما متوسطه 4000 ميجاوات من الكهرباء يوميا، بعضها غير قادرة على توزيعه، لسكان يزيد عددهم عن 210 ملايين نسمة، وهو رقم بعيد عن 30 ألف ميجاوات يوميا قالت السلطات إن البلاد تحتاجها.

تؤدى عدم كفاية إمدادات الطاقة إلى اعتماد ملايين السكان على مولدات تعمل بالبنزين للحصول على الكهرباء.

ومع ذلك، ارتفعت أسعار البنزين بأكثر من الضعف هذا العام بعد أن أنهت الحكومة الدعم المستمر منذ عقود، وتكافح العديد من الأسر والشركات لإيجاد مصدر بديل لإمدادات الطاقة.