انتهاء 90 % من أعمال محور "أبوتشت- دار السلام" بقنا

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، الأعمال الإنشائية بمشروع محور "أبوتشت - دار السلام"، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروع، والتأكد من انتظام العمل والوقوف على المعوقات ووضع الحلول الفورية لها.

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والمهندس مجدى أيوب، رئيس قطاع ري قنا غرب، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

وأوضح محافظ قنا، أن محور "أبوتشت- دار السلام" يتم تنفيذه بطول 28 كم، و يربط بين الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة قنا غرب النيل عند مركز أبوتشت، والطريق الزراعي الشرقي بمحافظة سوهاج شرق النيل عند مركز دار السلام، حيث تقع مساحة 15.5 كيلو متر من المحور داخل الحدود الإدارية لمحافظة قنا ، و12.5 كم داخل الحدود الإدارية لمحافظة سوهاج.

واستمع محافظ قنا، إلى شرح تفصيلي من ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن مكونات المشروع المكون من اتجاهين بإجمالي عرض 27.8 م ، يشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية، ويضم المحور 30 عمل صناعي وهم "كوبري النيل بطول 1.3 كيلو متر- 15 كوبري علوي - 8 برابخ - 6 أنفاق )، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الصناعية في الجزء الخاص بمحافظة قنا، وبلغت نسبة تنفيذ إجمالي الأعمال أكثر من 90%.

يُذكر أن محور "أبوتشت - دار السلام" وجه بتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة قنا لافتتاح عدد من المشروعات القومية في ديسمبر 2021، ضمن خطة الدولة لتقليل المسافات بين المحاور المقامة علي نهر النيل إلى 25 كم كحد أقصى، لتسهيل تنقل المواطنين من الجانبين الشرقي والغربي للنيل ، كما تساهم هذه المحاور في فتح مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية ، بالإضافة إلى دعم المشروعات الاستثمارية، و مشروعات التنمية المستدامة .