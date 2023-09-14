وأعرب حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية - في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - عن قلقه إزاء عدم تلقي زعيمته أونج سان سوتشي رعاية طبية كافية، كما أن المجلس العسكري لا يقدم لها طعاما صحيا ولا سكنا ملائما بنية المخاطرة بحياتها.. مشيرا إلى أنه "إذا لم تتضرر صحة سوتشي فحسب بل تعرضت حياتها للخطر أيضا، فإن المجلس العسكري هو المسئول الوحيد".

وكانت أونج سان سوتشي البالغة من العمر 78 عاما قد اعتقلت في أول فبراير عام 2021 عندما استولى الجيش على السلطة من حكومتها المنتخبة، وحكم عليها بالسجن لمدة 33 عاما عقب إدانتها فى عدة اتهامات.