السيطرة على تسرب فى خط لنقل السولار بعد تعرضه للكسر فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

تعرض خط سولار للكسر فى أطفيح، وتم الاستعانة بالجهة المختصة وإصلاحه دون خطورة أو إصابات، ويجرى رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض خط لنقل السولار للكسر في أطفيح، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الخط بالطريق المؤدى إلى محطة توليد كهرباء الكريمات، ويمر داخل قطعة أرض ملك مزارع، وتم الاستعانة بالمختصين، وغلق المحبس وإصلاح الكسر، دون خطورة أو إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.