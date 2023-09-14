اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 02:03 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السيطرة على تسرب فى خط لنقل السولار بعد تعرضه للكسر فى أطفيح

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:45 م
السيطرة على تسرب فى خط لنقل السولار بعد تعرضه للكسر فى أطفيح مديرية أمن الجيزة - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعرض خط سولار للكسر فى أطفيح، وتم الاستعانة بالجهة المختصة وإصلاحه دون خطورة أو إصابات، ويجرى رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 
وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض خط لنقل السولار للكسر في أطفيح، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الخط بالطريق المؤدى إلى محطة توليد كهرباء الكريمات، ويمر داخل قطعة أرض ملك مزارع، وتم الاستعانة بالمختصين، وغلق المحبس وإصلاح الكسر، دون خطورة أو إصابات. 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والاستماع لأقوال شهود عيان، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

كسر خط سولار

أطفيح

امن الجيزة

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة