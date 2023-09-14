السجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجار بتهمة الإتجار فى الأسلحة بقنا

قضت محكمة جنايات قنا برئاسة المستشار أحمد حسين غلاب وعضوية المستشارين تامر الأمين وياسر عرفة، وأمانة سر صلاح فراج، بالسجن المشدد 10 سنوات لعامل ونجار بتهمة الإتجار في الأسلحة النارية وحيازة أسلحة نارية.

تعود أحداث الواقعة إلى فبراير 2023 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بجود مشاجرة في منطقة شارع بور سعيد وإطلاق أعيرة نارية بالمكان، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مكاريوس.م، 33 عاما، عامل، وطارق.أ، 28 عاما، نجار، وشهد.ع، 19 عاما، ربة منزل، وهم أطراف المشاجرة، وعثر بجوزة الأول بعد تفتيشه على عملات ورقية من فئة المائة دولاء وبندقية آلية، وباستكمال تفتيش غرفته بعد ضبطه عثر على مجموعة من الأسلحة البيضاء والأسلحة النارية.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات قنا والتي تحمل رقم 2107 لسنة 2023 والمقيدة برقم 432 لسنة 2023 والتي قضة بمعاقبة المتهم الأول والثاني بالسجن المشدد 10 سنوات وبرائة المتهمة الثالثة.

