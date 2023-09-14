الرئيس العراقى يؤكد دعمه لحكومة إقليم كردستان والعمل معا كفريق مشترك وموحد

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أكد الرئيس العراقى عبد اللطيف جمال رشيد، دعمه لحكومة إقليم كردستان العراق، والعمل معا كفريق مشترك وموحد لتحقيق أمن واستقرار البلاد.

وذكرت الرئاسة العراقية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /الخميس/- أن رشيد "استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى والوفد المرافق له فى قصر بغداد، حيث جرى تداول العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، فيما أعرب الرئيس العراقى عن ثقته بحرص الجانبين على حل جميع القضايا العالقة وفق الدستور والقانون وبما يرسخ الأمن والاستقرار فى البلاد.



وأشار الرئيس العراقى إلى ضرورة تجاوز المشاكل والأزمات الحاصلة فى محافظة كركوك والتمسك بتنفيذ القرارات المتعلقة بالتغييرات الإدارية فيها وحسب الاتفاق السياسى الذى تم خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة مؤخرا.



بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان، أهمية الدور الدستورى لرئاسة الجمهورية والجهود التى يبذلها الرئيس فى تقريب وجهات النظر بين رؤساء الكتل السياسية من أجل الإسراع فى صرف رواتب موظفى الإقليم أسوة بموظفى الحكومة الاتحادية.



ودعا بارزانى إلى حل مشكلة الاستحقاقات المالية للإقليم ورواتب الموظفين حلا جذريا من خلال تعديل قانون الموازنة، وضرورة إيجاد حل آنى لصرف رواتب موظفى إقليم كردستان من قبل مجلس الوزراء.



يذكر أن "قضية النفط" مشكلة خلافية عالقة ما بين حكومة الإقليم فى أربيل والحكومة الاتحادية فى بغداد، وأن تصدير نفط الإقليم يكون فقط عبر شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وهى الجهة بإدارة التصدير عبر ميناء جيهان التركي.. وأن حكومة الإقليم أعلنت التزامها بقرار التحكيم الدولى حول صادرات نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، وهى خطوة إيجابية تمهد للذهاب نحو الاتفاق شامل بين الجانبين حول هذه القضية، وهو ما سيدفع مستقبلا باتجاه التوافق وصولا لتشريع برلمانى لقانون النفط والغاز يضمن عدالة توزيع الثروات والموارد بين مختلف محافظات العراق ومناطقه ومن بينها إقليم كردستان.