الجيش اللبنانى يُحبط عملية هجرة غير شرعية عبر البحر ويقبض على 48 سوريًا

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أحبط الجيش اللبنانى، عملية هجرة غير شرعية عبر البحر، وألقى القبض على 48 سوريًا أثناء التحضير للعملية بمدينة طرابلس شمالى لبنان.

وقال الجيش اللبنانى - فى بيان صحفي، مساء اليوم/الخميس/ - إن معلومات توفرت لدى مديرية المخابرات تفيد بقيام مواطنين بالتحضير لعملية تهريب أشخاص عبر البحر بواسطة مركب فى ميناء العبدة بطرابلس شمالى لبنان، مشيرًا إلى أن دورية قامت بمداهمة منزل أحد المواطنين، وألقت القبض على 48 سوريًا كانوا يتحضرون للهجرة بطريقة غير شرعية عبر البحر.

وأوضح أنه تم ضبط المركب المذكور وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.