الاتحاد الأوروبى يحذف 3 من قادة الأعمال الروسيين من قائمة العقوبات

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حذف الاتحاد الأوروبى ثلاثة من قادة الأعمال الروسيين من قائمة العقوبات التى فرضها مستهدفا بها روسيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبى - حسبما نقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الخميس/ - إن من بين الأشخاص الروسيين: رائد الأعمال جريجورى بيريزكين، والملياردير فرهاد أحمدوف، والرئيس السابق لشركة "أوزون" الروسية للتجارة الإلكترونية أليكساندر شولجين.



وفى نفس السياق، قال فريق المحامين الذى يمثل بيريزكين وشولجين "سواء كان القرار يُرى على أنه علامة تغير من سياسة فرض العقوبات الشاملة إلى سياسة أكثر تقديرية أو ما إذا كان ذلك مجرد (تفكير بالتمني)، فإنه من الصعب إعلان ذلك فى المرحلة الحالية".