افتتاح معرض " أهلاً مدارس" لبيع مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة بأشمون فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أفتتح المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، يرافقة أحمد قرقوش رئيس قسم الاشغالات معرض" أهلا مدارس" ، لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمدينة أشمون والمقيم بميدان الجمهورية بجوار موقف مصر .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والإحتياجات الأساسية لتخفيف العبىء عن كاهل المواطنين وتوفير حياه كريمة لهم.

وأكد النمر أن الهدف من المعرض لسد إحتياجات المواطنين من كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، لافتا إلى أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار وذلك ضمن إستعدادات مركز ومدينة أشمون لاستقبال العام الدراسي الجديد .

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبىء عن كاهلهم وتحسين مستوى حياتهم المعيشية وتوفير حياه كريمة وأمنه لهم.