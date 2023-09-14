اطلاق الصالون البرلمانى الأول فى محافظة دمياط

دمياط معتز الشربيني

انطلقت فاعليات الصالون البرلماني الأول في محافظة دمياط ، لأعضاء برلمان الطلائع والشباب بمركز شباب ميت الخولي، حيث شارك مركز شباب كفر الشناوي " ادارة فارسكور " ، تنفيذ الصالون البرلمانى لأعضاء برلمان الشباب و الطلائع المقام بمركز شباب ميت الخولى بحضور مديرى ادارة البرلمان والتعليم للمدنى وادارة الزرقا و أعضاء مجلس النواب والكوادر البرلمانيه وأعضاء محاكاة مجلسى النواب والشيوخ ولفيف من القيادات الشعبية بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن الصالون البرلماني دار حول عدد من المحاور الاستراتيجية أبرزها: "أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية في تنمية المجتمع ، المبادرات الرئاسية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" داخل نطاق المحافظة ، وكذا المشروعات الخدمية والإنشائية داخل دمياط، تفعيل المشاركة الشبابية في الحياة البرلمانية ، دور المرأه في النهوض بالمجتمع ، الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب و تعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة، والتواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل ، تعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.