استمرار حبس المتهمين بتقييد طالب في عمود وتصويره بالوايلي 15 يومًا

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس طالبين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتقييد طالب بأحد أعمدة الإنارة في منطقة الوايلى وتصوير مقطع فيديو له، ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".

وقرر النيابة في وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الوايلى، بسرعة التحريات حول الواقعة، وتفريغ الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة، وإعداد تقرير به لاستكمال التحقيقات.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الوايلى بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات وبصحبتها نجلها "طالب" - مقيمان بدائرة القسم) ، بتضررها من (طالبين- مقيمين بدائرة القسم) لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة بدائرة القسم وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.