إصابة 3 بينهم 2 برش خرطوش في مشاجرة بقرية في مركز جرجا جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية الزواتنه القبلية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بين طرفين بسبب خلافات الجوار نتج عن المشاجرة 3 من بينهم 2 برش خرطوش،وتم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بناحية الزواتنه القبلية، دائرة مركز جرجا، حيث تبين أنها بين "طرف أول"، أيمن ا م ف 29 سنة سائق توك توك مصاباً، "برش خرطوش بالفخذ الأيمن واليد اليمني"، ونجل عمومته سامح م ا ف ا 39 سنة عامل مصاباً " برش خرطوش بالصدر والبطن والساعد والعضد الأيسر"، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

وبين " طرف ثان " محمد ص ك ع 40 سنة عامل زراعي، مصاباً بجرح بفروة الرأس، ونجل عمومته محمد ع ع 20 سنة، عامل بأجر الطرفان مقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش تبادلا الطرفان الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهم علي الآخر وقيام الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار خرطوش من السلاح المضبوط بحوزته محدثاً إصابة الطرف الأول، بسبب خلافات الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.