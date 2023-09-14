اليوم السابع
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إحالة لصوص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة للمحاكمة الجنائية

الخميس، 14 سبتمبر 2023 11:58 ص
إحالة لصوص السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع فى القاهرة للمحاكمة الجنائية متهم - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، إحالة شخصين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص نشاطه في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بالقاهرة.
 
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت النيابة رجال المباحث ، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.
 
ونجحت الدخلية في ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأنهم وراء ارتكاب عدد (3) وقائع سرقة سيارات ، وتم إعادتهم لمالكيها عقب مساومتهم ودفع مبلغ مالى ، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهما بالسرقة .
 
 
 
 
 
 
 

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