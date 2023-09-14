أهم المعلومات عن ماكينات حفر مشروع الخط الرابع للمترو.. صور

نجحت الشركات المصرية العاملة فى حفر مشروع الخط الرابع للمترو، بالقاهرة الكبرى، فى تجميع ماكينات الحفر النفقى التى يتم استخدامها فى تنفيذ المشروع، حيث تم تجميع ماكينتين عملاقتين، وجارى تجميع ماكينتين من إجمالى 4 ماكينات.

و الماكينة من تصنيع شركة ألمانية وتعد أكبر ما انتجت الشركة، حيث يبلغ وزن الماكينة 700 طن تقريبا وبإجمالى طول حوالى 100 متر، ونوع الماكينة: Mixshield TBM 06700

من جانبه أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يجرى حاليًا تجميع وتجهيز 4 ماكينات حفر نفقى لحفر المسار النفقى لمشروع الخط الرابع للمترو بالتزامن مع إنشاء المحطات والتى بدأ العمل فيها منذ فترة، لافتا إلى أنه تم نزول ماكينتين من بئر النزول قريبًا من محطة حدائق الأشجار، وجار تجهيز ماكينتين للنزول من محطة الأهرامات، كما تم تصنيع الحلقات الخرسانية للنفق؛ تمهيدًا للبدء فى أعمال الحفر النفقى.

وأضاف وزير النقل، أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بالجزء الغربى منها بنسبة 23.5%، موضحا أن الخط الرابع يمتد بطول 42 كم ويشتمل على 39 محطة ( 37 نفقية + 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين: المرحلة الأولى الجارى تنفيذها حاليًا بمعرفة شركات المقاولات المصرية ‏(المقاولون العرب - كونكورد – بتروجيت – حسن علام للإنشاءات )، وتمتد بطول 19 كم وتشتمل على 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) من غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بمحطة المتحف المصرى الكبير، ثم ميدان الرماية، ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمتد بعد ذلك حتى محطة الملك الصالح، ثم محطة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يخدم المتحف المصرى الكبير والمناطق السياحية والأثرية بمحافظة الجيزة، وأن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بمحطة المتحف بلغت 40.6% وبمحطة الرماية 35.6%.

وقال "الوزير" : يعتبر الخط الرابع لمترو الأنفاق أساس ربط مدينتى السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، حيث يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية فى مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالى 2 مليون راكب يوميا، بعد اكتمال تنفيذ مرحلتيه، كما تحقق المرحلة الأولى منه خدمة تبادل الركاب مع الخط الأول للمترو فى محطة الملك الصالح ومع الخط الثانى للمترو فى محطة الجيزة، كما تحقق المرحلة الثانية منه تبادل الخدمة مع الخط السادس الجارى دراسته فى محطة مجرى العيون.

وأوضح وزير النقل أيضا أنه طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية يجرى حاليًا دراسة مد الخط جنوبًا لمسافة 4.5 كم سطحيًا لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية، كما يجرى أيضًا التنسيق مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) لتوفير تمويل دراسات امتداد الخط حتى العاصمة الإدارية الجديدة.