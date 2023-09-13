o District People مفهوم جديد للمشروعات التجارية الإدارية بقلب القاهرة الجديدة بقيادة Dubleuse

أعلنت Dubleuse الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات عالية الجودة عن إطلاق مشروعها الجديد District Peopleالتجاري الإداري بواحدة من أفضل مواقع القاهرة الجديدة بالمنطقة الإدارية الأولى والتي تعد من أكثر المناطق الحيوية بالمنطقة، يمتد المشروع على مساحة 5000 متر مربع، ومن المتوقع أن يتم البدء في تسليمه خلال 3 سنوات من البدء في عمليات التنفيذ.

تسعي Dubleuseإلى أن يخرج District People بالشكل الأمثل للمشروعات التجارية الإدارية التي تقدم قيمة مضافة للسوق العقاري المصري، مستعينة في ذلك بخبرتها الممتدة في صناعة التطوير العقاري، فشركة Dubleuse هي إمتداد لواحدة من أكبر وأعرق الشركات الهندسية في مصر شركة معماريون وسام والتي قامت بتطوير العديد من المشروعات العقارية الهامة بمختلف انحاء البلاد، يقام مشروع "District People" بمساحة بنائية إجمالية تصل إلى 23.500 متر مربع يتم تطويرها علي مرحلتين لتضم وحدات ومكاتب ادارية ومساحات تجارية مصممة بجودة ودقة بالغة، في حين قامت شركة وسام للهندسة المعمارية بوضع المخطط الرئيسي وتصميمات المشروع لتقدم نموذجًا استثنائي للمشروعات التي تعكس إحساسًا فريدًا بالرقي والأناقة في كل تفصيلة منه.

في سياق ذلك، أكد المهندس معاذ محمد وسام الدين رئيس مجلس إدارة شركةDubleuse على سعادته بهذه الخطوة الجديدة بمسيرة الشركة مفيدًا: "منذ بدايتنا ونحن نخطط إلى تقديم صورة جديدة ومبتكرة لشركات التطوير العقاري، فلقد كنا حريصين علي دراسة السوق العقاري بالكامل ومعرفة متطلباته من أجل تقديم منتجات عقارية تلبي احتياجات العملاء وتتناسب مع حجم التطور الكبير الذي تشهده صناعة العقار في مصر وفي الوقت نفسه تتيح لنا فرصة التواجد والمنافسة بالسوق العقاري في ظل التنوع والتميز الكبير الذي يتمتع به المنتج العقاري المصري بالسنوات الاخيرة."

وأشار وسام الدين: "نهدف من خلال مشروع District People إلى تقديم مفهموم جديد للمشروعات التجارية الإدارية يتواكب مع أحدث التوجهات العالمية الحديثة في هذا المجال، بدءً من اختيار موقع استراتيجي متميز له بقلب القاهرة الجديدة تلك المنطقة التي أصبحت من اكثر المناطق الحيوية الجاذبة للكثير من المستثمرين ورجال الأعمال وكذلك التصميمات الخاصة بالمشروع والتي راعينا بها استغلال كل جزء منه وحتي المرافق والخدمات المتكاملة التي يوفرها المشروع بما يضمن تحقيق القيمة الاستثمارية التي يسعى إليها كافة المستفيدين من المشروع، وأن يصبح بالفعل مركز جذب للشركات الكبرى ووجهة مثالية للمتسوقين الباحثين عن تجربة جديدة ومختلفة للتسوق."

يتميز "مشروع "District People" بالتنوع الكبير في المساحات المقدمة به سواء كانت مكاتب إدارية او محلات تجارية بما يتناسب مع متطلبات العملاء المختلفة، كما تم تزويد المشروع بكافة المرافق والخدمات مع توفير بنية تحتية متكاملة باستخدام احدث التقنيات التكنولوجية لضمان بيئة عمل صحية لجميع العاملين تمكنهم من إنجاز مهامهم علي اكمل وجه وتحقيق أهدافهم المرجوة، كما يراعي "District People" تطبيق عناصر الاستدامة في كل جزء منه عبر توفير مساحات خضراء ومفتوحة بالمشروع والاستخدام الجيد لموارد الطاقة، فضلًا عن تزويده بالعديد من الخدمات من مطاعم وكافيهات ومناطق الترفيه التي تتيح لجميع رواد المشروع قضاء وقت ممتع يلبي احتياجات كافة أفراد الاسرة كبار وصغار، مع تقديم عمليات الصيانة الدورية التي تحفظ قيمة العقار .

يتمتع المشروع بتصميمات عصرية تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده العالم بهذا المجال وهذا ما أوضحته شركة معماريون وسام مشددة علي إهتمامهم الدائم بأن تقدم تصميماتهم بعدًا جديدًا وإضافة للمشروعات، من هنا كانت الشركة حريصة جدًا على أن تجمع تصميمات "District People" بين الرقي والفخامة مع العملية في استغلال المساحات والاستفادة القصوي من كل جزء منه، ليكون المشروع فرصة حقيقية للعملاء الباحثين عن منتج عقاري راقي تتوافر به كل مقومات الحياة الحديثة من خلال تصميمات فريدة تقدم نمط مغاير للمشروعات العقارية الإدارية التجارية.

تمتلك شركةDubleuse خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري من خلال عدد من المشروعات التي قام بتطويرها القائمين علي الشركة ومنها مشروع وايت باي، كما تسعي الشركة إلى التوسع في مشروعاتها وزيادة محفظة اراضيها خلال الفترة القادمة وتقديم منتج عقاري متميز يساعدها على المنافسة بقوة والمساهمة بشكل أكبر في تشكيل مشهد صناعة العقارات في مصر.