مصرع سيدة تحت عجلات قطار "القاهرة - طنطا" فى محافظة المنوفية

لقيت سيدة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، مصرعها تحت أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع سيدة بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، تحت أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا حال عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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