محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذى لمشروع تطوير كورنيش النيل الغربى

سوهاج عمرو خلف

عقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعى تطوير كورنيش النيل الغربي "المرحلة الثانية" وتطوير كورنيش أخميم، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة متابعة موقف المشروعات الجارية للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل المعوقات خاصة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتحقيق أهداف البرنامج وتعظيم الاستفادة منه،

حضر الاجتماع كل من أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، والنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب، وممثلي شركات " الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والغاز، والاتصالات"، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز أخميم، وحي غرب، والشركة المنفذة " .

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جهود كافة الجهات المعنية لتلافي أية معوقات للانتهاء من جميع المشروعات وفقا للبرامج الزمنية المقررة، مع مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ .

وتناول الاجتماع مناقشة معوقات المرحلة الثانية من أعمال تطوير الكورنيش الغربي، حيث تم تلافي مشكلات كابلات الاتصالات وتم ترحيلها بنسبة تنفيذ 95%، كما تم ترحيل جميع الكابلات الخاصة بالكهرباء، ووجه المحافظ بضرورة قيام شركات "الكهرباء، والمياه، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات "، بمعاينة المنطقة أمام المستشفى العسكري، ومركز الأورام، على أرض الواقع؛ للاطمئنان على عدم وجود أية معوقات في نقل كابلات الكهرباء بالمنطقة، وتلافي أية معوقات إن وجدت.

كما وجه المحافظ بالانتهاء من الدراسة اللازمة لكورنيش أخميم بداية من كوبري أخميم حتى الطريق الزراعي، وتحديد مسار الطريق للمرحلة الثانية، ومعرفة جميع المطلوب من مرافق، حيث تم رمي التربة للناحية اليسرى من الطريق، وفي انتظار معاينة شركة مياه الشرب والصرف الصحي للطريق.