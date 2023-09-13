اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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قافلة خيرية لتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:11 م
قافلة خيرية لتقديم المساعدات للأسر الأولى بالرعاية بسوهاج جانب من الفاعليات
سوهاج عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن قيام جمعية " رسالة " للأعمال الخيرية بقافلة خيرية بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، وتحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، حيث استهدفت القافلة الأسر الأولى بالرعاية، بـ " قرية صديق المنشاوي بمركز دار السلام، وقرى القراقرة، والشيخ حمد، ونجع العرب، بمركز سوهاج، ومركزي أخميم وسوهاج، وقرية بني حرب بمركز طهطا، ومركز المراغة"، وذلك لمدة 3 أيام متتالية خلال الفترة من 7 وحتى 9 سبتمبر الجارى.
 
وأوضح رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج أن القافلة جاءت بحضور عدد 90 متطوع، وشملت تركيب 40 سقف بالإضافة إلى طبقة أسمنتية لإعادة تأهيل المنازل، وتركيب عدد 8 وصلات مياه شرب، وتوزيع عدد 49 بوتاجاز 4 شعلة، وعدد 43 غسالة هاف، و عدد 30 غسالة عادية، بالإضافة إلى توزيع 29 سرير، و29 مرتبة، مقاس 120 سم.

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