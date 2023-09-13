شمال سيناء تواصل استقبال الأفواج الشبابية من المحافظات للتعرف على معالمها

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، استقبالها أفواج شبابية من جميع المحافظات للتعرف على معالم المحافظة.

قال إيهاب حسن مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء، إن المحافظة تشهد هذا الأسبوع فعاليات الفوج الأول لمعسكر يلا كامب " Yall Camp " بالمدينة الشبابية بالعريش تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشار إلى أن برنامج المعسكر يتضمن زيارة الأماكن السياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة، منها المشى بالمناطق الرملية المحيطة، وبعض الأنشطة الخلوية والبحرية، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تولى اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية للشباب والفتيات خلال موسم الصيف وأن المشروع ضمن العديد من البرامج التى تهتم بها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بالوزارة.

وتابع أن إقامة معسكرات «يلا كامب» لأول مرة فى مدينتى العريش والشيخ زويد، سوف تكون تجربة جديدة وفرصة للمشاركين لقضاء أوقات مميزة واستكشاف أراضٍ جميلة فى أرض الفيروز على شواطئ العريش والشيخ زويد، وأن الفعاليات متواصلة حتى 14 سبتمبر 2023 وستتاح للمشاركين فرصة القيام بالعديد من الأنشطة، بدءًا من أول تجربة فى غرب العريش والقيام بهيكينج فى شاطئ الريسة والسكاسكة بجانب القيام بزيارة منطقة السبخة ومناطق استخراج الملح، وبحيرة البردويل، يستمتع المشاركون بالاستماع إلى صوت البحر الهادئ والاسترخاء فى جو من الجمال الطبيعى.

كما سيقام جولات حرة فى أسواق العريش، وقضاء يوم كامل فى زيارة مدينة الشيخ زويد، وشاطئ المدينة، حيث تتاح الفرصة لإستكشاف المدينة واستكمال المغامرات، بالإضافة إلى ذلك، ستتاح فرصة للمشاركين للقيام بجولات حرة فى أسواق العريش، والاستمتاع بالتسوق واكتشاف المنتجات المحلية، ولإثارة الحماس والمنافسة، ستُنظم مسابقات رياضية متنوعة مثل كرة القدم وكرة الطائرة والألعاب المضرب، فضلا عن كونها فرصة رائعة للشباب والأسر لاكتشاف قدراتهم الجديدة والاستمتاع بتجربة فريدة من نوعها.

وعادت محافظة شمال سيناء لاستقبال الأفواج السياحية الشبابية من المحافظات ضمن رحلات "اعرف بلدك" التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة.

وشهدت المحافظة زيارات للشباب لمناطق سياحية بمدينة الشيخ زويد وشاطئ العريش لأول مرة بعد توقفها لسنوات.

وتم استقبال رحلات "اعرف بلدك" للشباب من سن 18إلى 40 سنة، وتخصيص برنامج لرحلات الشباب يتضمن جولات حرة وزيارة شاطئ العريش ومدينة الشيخ زويد.

وشهدت مراكز شباب شمال سيناء فعاليات مبادرة "صيف شبابنا ورياضتنا فى إجازتنا وتضمنت سلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية.