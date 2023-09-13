اليوم السابع
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شاهد كيف يتم إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:15 ص
شاهد كيف يتم إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة ميناء الدخيلة
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل فيديو يوضح كيفية إنشاء مشروع محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، والذى اقترب من الانتهاء بتكلفة 3.4 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناءالدخيلة بواقع 9 ملايين طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا.

ويتكون المشروع من رصيف بطول 1800 متر بعمق يصل إلى 18 مترا وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م وسفينة بطول 400 متر.

ويأتى المشروع ضمن خدة تطوير الموانئ المصرية، لتعظيم حصتها من التجارة العالمية، كذلك ضمن ميناء الإسكندرية الكبير، حيث يتم تطوير مينائى الإسكندرية والدخيلة ضمن خطة تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير وتطوير كافة الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالميًا من مراكز التجارة واللوجستيات.

 


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