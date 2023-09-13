اليوم السابع
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حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمون من قراءتها.. الإفتاء توضح

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:00 ص
حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة حتى يتمكن المأمون من قراءتها.. الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية
كتب: محمد الأحمدى

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وجه أحد المواطنين رسالة إلى دار الإفتاء المصرية جاء فيه هل يجب على الإمام أن يسكت قليلًا بعد قراءة الفاتحة فى الصلاة الجهرية ليتمكن المأموم من قراءتها؟.

وجاء رد دار الإفتاء، أنه يستحب للإمام السكوت فى الصلاة الجهرية عند فقهاء الشافعية والحنابلة عقب فراغه من قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة؛ وذلك لإعطاء الفرصة للمأمومين خلفه لقراءتها، وحتى لا يفوت عليهم استماع الفاتحة واستماع السورة، ومقدار سكوت الإمام فى ذلك هو بقدر ما يتمكن به المأمومون من قراءة الفاتحة، فإذا لم يسكت وشَرَع فى قراءة السورة مباشرة؛ فالمختار للفتوى أنه يجب على المأمومين حينئذٍ الإنصات والاستماع لقراءة إمامهم وعدم الانشغال بقراءة الفاتحة.


دار الافتاء المصريه

الصلاه الجهريه

فقهاء الشافعيه

دار الافتاء



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