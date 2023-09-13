حكايات مرورية فضحتها مواقع التواصل الاجتماعى بطلها المواطنون.. اعرف التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

تنتشر من الحين والأخر مجموعة من الوقائع المرورية التي تفضحها صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم الأجهزة الأمنية بعمليات فحص بصفة مستمرة للتحقيق من مدى صحتها للكشف عن تفاصيلها الحقيقية دون أى تزييف كما يتناولها المواطنون عبر صفحاتهم الشخصية سواء للتعاطف معاها أو للتشكيك فيها وقامت الأجهزة الأمنية خلال الأيام الماضية بكشف العديد من الوقائع فضحتها مواقع التواصل الاجتماعى ومنها:

-سائق ميكروباص أجبر المواطنين على دفع أجرة زيادة بحلوان

اشتكى المواطنون من سائق ميكروباص داخل موقف سيارات في منطقة حلوان جنوب العاصمة قام برفع سعر تعريفة الركوب على المواطنين مما أدى إلى الدخول في المشاجرة معه ولكن قام بالتعنت وعدم الانصياع لهم مما دفع أحد المواطنين للقيام بكتابة منشور بفيس بوك فحصته الأجهزة الأمنية بالقاهرة وتمكنوا من القبض على المتهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ، في كشف ملابسات تداول مقطع صوتى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام أحد قائدى سيارات الأجرة "ميكروباص" بإجبار بعض المواطنين على دفع تعريفة ركوب زيادة عن المقررة بأحد مواقف "سيارات الأجرة" بمنطقة حلوان بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها "سارية التراخيص"، وقائدها مقيم بدائرة بمركز شرطة الصف ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

- سائق يقود برعونة ويعرض حياة المواطنين للخطر فى مدينة نصر

قام سائق سيارة ملاكى بالدخول في تشاجر مع قائد سيارة آخر حول أولوية المرور أثناء قيادته لسيارته بالطريق مما أدى إلى التسابق معها وتم القبض عليه وإحالته للنيابة.

وكشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن الادعاء بقيام سائق سيارة بالسير برعونة، معرضاً حياته والمواطنين للخطر بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين السائق المذكور وإحدى السيدات بدائرة القسم حول أولوية المرور وتبين قيام كلٍ منهما بالإنصراف دون حدوث ثمة تداعيات، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وأقر بقيامه بالواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

-سائق يستعرض أثناء قيادته للسيارة وسيدة بطل الحكاية

استعرض سائق سيارة ملاكى اثناء سيره بمركبته فى منتصف الليل ولم يراع شعور المواطنين داخل منازلهم وقامت سيدة بنشر فيديو له على موقع التواصل الاجتماعى يسجل الحركات التي يقوم بها وتم القبض عليه.

ونُشر على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضرر إحدى المواطنات من قيام قائدى السيارات بأداء حركات استعراضية بأحد الشوارع بمحافظة الشرقية يومياً حتى بعد منتصف الليل، مما يتسبب فى إزعاج المواطنين.

وتبين أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط السيارة مرتكبة الواقعة وقائدها "مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية"، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة أثناء حفل زفاف أحد أقاربه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

- سائق يقود برعونة فى موكب زفاف وطمس لوحات السيارة

قاد سائقان سياراتهما برعونة وبسرعات جنونية أثناء موكب زفاف وقاما بحركات استعراضية ولم ينتبهوا للقيادة الخاطئة التي تعرضهم للخطر ومعهم المواطنين بداخل سياراتهم أثناء مشاركتهم في زفاف في محافظة الإسكندرية وقام الأهالى بتصويرهم ونشرهم على مواقع التواصل وتم القبض عليهم.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداوله المواطنين يظهر خلاله قيام قائدى سيارتين بحركات استعراضية والسير برعونة خلال حفل زفاف على أحد الطرق بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط قائدى السيارتين المشار إليهما، وتبين تعمدهما إخفاء بيانات اللوحات المعدنية الخلفية للسيارتين، وبمواجهتمهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين.

-القانون يعاقب بالحبس لقائد السيارة المخالف للقوانين

نصت المادة 75 من قانون المرور أن قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، فإن قائد السيارة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما عاقب قانون المرور، طمس اللوحات أو التلاعب فيها حيث أقرت العقوبة التي تنتظر كل من يقوم بالتلاعب في أرقام اللوحة المعدنية لعدم وضوحها، تقع عليه عقوبة تترواح بين 300 جنيه لـ1500 جنيه، كما أنها تصل للإيقاف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر وهذه المخالفة لا يجوز التصالح فيها.

كما تقع نفس العقوبة على من يقوم بطمس اللوحة المعدنية، أما من قام بتغير لون اللوحة المعدنية فتقع علية عقوبه من 300 جنيه لـ1500 جنيه وهذه يجوز التصالح عليها، وأما عن عقوبة انتهاء إيصال سحب الرخصة للتسيير تقع على الشخص عقوبة تترواح بين 1000 جنيه لـ2000 جنيه، وهذه العقوبة لا يجوز التصالح فيها، وحالة انتهاء إيصال رخصة القيادة تقع عليه نفس العقوبة ويمكن في هذه المخالفة التصالح.