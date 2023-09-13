جامعة دمياط تحقق المركز 151 بتصنيف تايمز البريطانى للجامعات

دمياط معتز الشربيني

أعلن تصنيف تايمز للجامعات حديثة النشأة (الشابة) THE Young University Ranking 2023 ، و هذا التصنيف يمنح ترتيبا لأفضل الجامعات على مستوى العالم التى مر على إنشائها خمسون عاما أو أقل، ويقيس جودة مخرجات الجامعة من بحث علمى واستشهادات للأبحاث وتدريس وسمعة دولية وغيرها، ولقد جاء ترتيب جامعة دمياط عالميا 151.

وجدير بالذكر أن جامعة دمياط أنشأت منذ أحد عشر عاما فقط، ويعد هذا الترتيب بمثابة انعكاسا لما وصلت إليه الجامعة فى وقت قياسى، حيث أصبحت تظهر فى معظم التصنيفات العالمية كجامعة مصنفة دوليا، بل وتتقدم من عام لآخر فى الترتيب بتلك التصنيفات، كما يوضح ذلك المجهود المضاعف الذى تبذله الجامعة من أجل تطوير البحث العلمى و المعامل والأجهزة والمراكز البحثية، والخطة العلمية التى وضعتها الجامعة من أجل تحسين الترتيب العالمى للجامعة و آليات متابعة تنفيذ تلك الخطة، كما يوضح اهتمام العلماء بالجامعة بالنشر الدولى فى أفضل المجلات و الدوريات العلمية.

وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور حمدان ربيع المتولى القائم بعمل رئيس الجامعة بالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة، ويتقدم بالشكر والعرفان لقطاع الدراسات العليا والبحوث المعنى بهذا الملف والدكتورة أمانى الدياسطى منسق الجامعة للتصنيفات الدولية، وباقى فريق العمل بلجنة التصنيفات لما يبذلوه من جهد كبير فى هذا الملف.