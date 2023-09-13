تكريم 50 بطلا من ذوى الهمم من شباب القليوبية بالعبور

القليوبية إبراهيم سالم

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، حفل تكريم عدد من قيادات العمل الشبابي بمدينة العبور، و50 بطل من ذوي القدرات، والهمم في الحفل الذي نظمه مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد الصبروط، قي كلمته على اهتمام الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة بأبطالنا من ذوي القدرات والهمم وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لتقديم خدمات أفضل وتشجيعهم على التنافس في البطولات الرياضة والابداع الفني والتأكيد على اعتبارهم طاقة يجب استثمارها وتنميتها.

كما أكد الصبروط، على الدعم الكامل لذوي الهمم وتخصيص جزء من موازنة المديرية لتنفيذ خطة ذوي الهمم، مشيرا إلى التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ودولة الإمارات في دعم مراكز التخاطب والتي يتوافر منها أربعة مراكز بالقليوبية (كفر الجزار ببنها، مساكن اسكو بشبرا، الأحراز بشبين القناطر، والعمار بطوخ).