الكشف على701 حالة فى قافلة جنوب الوادى الطبية بقرية العسيرات

قال الدكتور أحمد عكاوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة نظم قافلة طبية بشرية، بقريه العسيرات بفرشوط.

وأوضح رئيس الجامعة، أن القافلة قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ 701 حالة جاءت كالتالى 141 حالة باطنة، 121 جلدية، 102 أنف وأذن وحنجرة، 113 حالة عظام، 117 حالة أطفال 70 حالة صدرية، 37 حالة جراحة عامة.

وأشار عكاوى، إلى أن القافلة قدمت خدمات الكشف وخدمات الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، وكذلك صرفها بالمجان، كما يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.