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"الصحة" تكشف عن 3 وسائل لتجنب 60% من حالات فقدان السمع

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 02:00 ص
"الصحة" تكشف عن 3 وسائل لتجنب 60% من حالات فقدان السمع يمكن الوقاية من 60% من حالات فقدان السمع
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان إنه يمكن الوقاية من 60% من حالات فقدان السمع عن طريق تطعيم الوقاية من الحصبة الألمانية والتهاب السحايا وتحسين رعاية الأم للمواليد والكشف عن التهاب الأذن الوسطى وتوفير طرق علاجة في وقت مبكر .
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى زيادة أعداد مستشفيات ومراكز الإحالة السمعية لـ 34 بدلًا من 30 مركزًا، بجميع محافظات الجمهورية، وتزويدها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية، لتقديم خدمات مبادرة السمع. 
 
وقال إن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع  تأتي في إطار التوسع في التغطية الصحية الشاملة، وحصول الأطفال على رعاية صحية ذات جودة، بإتباع أحدث أساليب العلاج، الأمر الذي ينعكس على توفير حياة صحية آمنة للأطفال حديثي الولادة، وصولا إلى المستهدف من مبادرات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «100 مليون صحة» وتماشيًا مع رؤية «مصر 2030».
 
ونوه «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدءً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.
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الوقاية من 60 % من حالات فقدان السمع 
 

 


الصحة

ضعف السمع

الكشف المبكر عن ضعف السمع

حديثى الولادة

اليوم السابع بلس



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